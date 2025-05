Palermo Emergenza abitativa. Assegnati due appartamenti zona Brancaccio

a questa mattina, così come disposto dal Comitato per l’Ordine pubblico e la Sicurezza, sono in corso le operazioni di sgombero di due appartamenti confiscati alla mafia nella zona di Brancaccio.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche abitative, Fabrizio Ferrandelli presente sul posto insieme al personale del nucleo di emergenza sociale e alla polizia municipale.

“Gli immobili illegittimamente occupati – dice Ferrandelli – saranno assegnati in giornata a famiglie in graduatoria per l’emergenza abitativa. Continua così a ritmo serrato il lavoro interistituzionale di controllo e riappropriazione del patrimonio pubblico ai fini di garantire il diritto alla casa a chi regolarmente accede alle graduatorie e segue la strada del diritto e non delle occupazioni abusive. Queste operazioni – prosegue l’assessore – oltre a rappresentare una pratica amministrativa importante servono per inviare un messaggio culturale forte che deve confinare al passato vecchie pratiche di occupazioni senza titolo, che magari hanno radici in fenomeni illeciti di compravendita e arricchimento da parte di chi vende qualcosa di cui non possiede titolarità. I beni sono delle pubbliche amministrazioni e nessuno può cederne l’uso ad altri soggetti e le assegnazioni possono avvenire soltanto tramite graduatorie pubbliche.

Poi Ferrandelli lancia un appello alla cittadinanza. “Diffidate da chi oggi millanta di potervi dare una casa popolare senza graduatoria perché sono in corso le opportune verifiche. Al contrario, rivolgetevi sempre al personale degli sportelli dei servizi sociali per ottenere il giusto supporto amministrativo”.

Com. Stam.