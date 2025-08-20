Palermo Emergenza abitativa. Assegnato nuovo immobile a una famiglia di 12 componenti a Borgo Nuovo

La U.O. Abitare sociale del Comune di Palermo, questa mattina, con il supporto della Polizia Municipale e dei Carabinieri, ha assegnato un immobile confiscato nel quartiere Borgo Nuovo a una famiglia in emergenza abitativa con 12 componenti.

«Voglio ringraziare l’Agenzia per i Beni Confiscati e le professionalità che ci lavorano – dichiara l’assessore Fabrizio Ferrandelli – per la stretta collaborazione e per l’azione sinergica, che ci ha permesso insieme ai coadiutori dei beni di individuare immobili utili alla destinazione dell’emergenza abitativa, che sono stati così oggetto di manifestazione di interesse da parte della nostra amministrazione.

Questa stretta collaborazione ci consente di intervenire tempestivamente nella presa in possesso dei beni, scongiurando occupazioni e assegnando gli immobili secondo lo scorrimento della graduatoria.

La famiglia alla quale oggi è stato assegnato l’immobile, pur avendo diritto a un alloggio popolare, era iscritta da anni nella lista dell’emergenza abitativa e aveva trovato riparo nei locali della ex postazione “S .Giovanni Apostolo”, adesso ritornata nel pieno controllo dell’amministrazione per le finalità istituzionali.

Possiamo concludere che oggi si chiude un altro capitolo di abbandono di immobili comunali e di degrado sociale, ai quali sistematicamente si sta cercando di porre argine».

Com. Stam.