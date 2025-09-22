Notizie

Palermo Emergenza abitativa. Consegnati altri due immobili popolari

Ferrandelli

Continuano le assegnazioni delle case popolari a famiglie iscritte nella lista dell’emergenza abitativa. Due le operazioni di consegna effettuate oggi da parte dell’Ufficio, abitare sociale in coordinamento con la polizia municipale, che “di fatto – commenta l’assessore Ferrandelli – hanno scongiurato nuove occupazioni abusive”. 

La prima casa si trova in via Fileti dove è stato effettuato il “rilascio concordato” e la seconda in via delle Naiadi a Sferracavallo.  “Continuiamo a dimostrare – continua Fabrizio Ferrandelli – che il percorso di legalità nella riacquisizione di immobili pubblici e della contestuale riassegnazione secondo una graduatoria di aventi diritto è la strada da percorrere per rendere liberi i nostri cittadini nell’acquisizione dei propri diritti e emancipandosi da chi nell’illegalità si approfitta del bisogno” .

Com. Stam.

