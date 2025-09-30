Palermo Emergenza abitativa, consegnati oggi 4 immobili popolari al Villaggio Santa Rosalia e a Borgo Nuovo

Quattro immobili popolari consegnati oggi ad altrettante famiglie iscritte nella lista dell’emergenza abitativa. Le abitazioni che erano occupate abusivamente dopo il decesso dei legittimi proprietari si trovano al Villaggio Santa Rosalia e Borgo Nuovo e sono state rilasciate bonariamente dopo l’intervento dell’unità operativa abitare sociale coordinata dall’assessore Ferrandelli e con la collaborazione della Polizia Municipale.

Nel corso delle operazioni effettuate – si legge in una nota dell’assessorato -, tra l’altro – con il supporto delle bodycam della polizia municipale, sono stati censiti mobili ed effetti personali che saranno trasferiti presso i magazzini comunali.

“Con questa nuova operazione – ha detto l’assessore Ferrandelli, presente stamani per il coordinamento delle attività – trovano sistemazione, dopo anni di sofferenza, altre quattro famiglie di aventi diritto. Così, continuiamo a lanciare un messaggio ai nostri concittadini invitandoli a non cedere a scorciatoie che purtroppo hanno corto respiro e a procedere invece nel rispetto delle istanze e del regolamenti che li garantiscono. Occupare una casa espone a reati penali punibili anche con la reclusione e ad un esborso di denaro per la sistemazione che una volta sgomberato viene perso. Ormai i nostri sistemi sono informatizzati, le informazioni viaggiano in tempo reale e i controlli sono diventati serrati”.

Com. Stam.