Palermo Emergenza abitativa. Ferrandelli: «In corso accompagnamento a rilascio di due immobili a Bonagia e alla Noce. Sono già stati assegnati a due famiglie

«E’ in corso l’accompagnamento a rilascio di due immobili, occupati abusivamente e destinati ad alloggi popolari, ad opera degli uffici dell’Abitare sociale del Comune di Palermo, con il supporto della Polizia Municipale e di una ditta di traslochi, che porterà le masserizie reperite all’interno dei locali presso i magazzini comunali.

Le due abitazioni si trovano rispettivamente nel quartiere Bonagia e al quartiere Noce di Palermo, e sono state già assegnate e accettate da due famiglie nella lista dell’Emergenza abitativa. Alle operazioni sono presenti anche i rappresentanti di IACP, di cui l’immobile di Bonagia è di pertinenza. Continuiamo a ritmo serrato a praticare la strada della legalità, a garanzia dei diritti di chi si trova in graduatoria».

Lo dichiara l’assessore all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli.

Com. Stam. + foto