Palermo Emergenza abitativa. Nuovo immobile assegnato a Pallavicino

Un nuovo immobile è stato assegnato oggi in Largo San Filarete nel quartiere di Pallavicino. La consegna è stata fatta ad una famiglia iscritta nella graduatoria dell’emergenza abitativa – categoria “B”, ovvero con presenza all’interno del nucleo avente diritto di una persona con disabilità – attraverso la nuova piattaforma alert che consente ai parenti di comunicare al Comune di Palermo la disponibilità della consegna delle chiavi a seguito del decesso del proprietario.

“La nostra soddisfazione – ha commentato l’assessore Fabrizio Ferrandelli – è quella di avere la consapevolezza di poter garantire a ritmi serrati una abitazione a chi ne ha diritto, consegnando loro non solo un tetto ma la necessaria serenità per proseguire la vita quotidiana. Nello stesso tempo esprimo il mio apprezzamento per coloro che si adoperano attraverso la piattaforma alert alla consegna dell’immobile con il rilascio volontario anche se seppur determinato da tristi circostanze”.

