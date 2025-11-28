Palermo Emergenza freddo. Potenziato piano operativo

Potenziato il piano operativo per affrontare l’emergenza freddo. A renderlo noto l’assessorato alle Politiche sociali. “Garantiremo un servizio continuativo h24 a tutela delle persone senza dimora – afferma l’assessore Mimma Calabrò – a fronte di una organizzazione più stabile e tempestiva nelle ore più critiche.

L’ingresso nei dormitori – continua l’assessore – avverrà in via emergenziale per tutte le persone rintracciate in strada che manifesteranno la volontà di essere accolte”.

Secondo una nota dell’assessorato, poi “le uscite non avverranno più tramite intercettazione, perché l’Unità di Strada POC e PRINS interverranno esclusivamente su chiamata provenienti dalla polizia municipale oppure da segnalazioni dei cittadini o dagli stessi interessati. La prima unità di strada, coordinata dall’Unità Operativa Grave Marginalità Adulta gestirà le procedure fino alle ore 23, mentre la seconda assicurerà gli ingressi notturni dopo le ore 23. Il piano – secondo la nota – coinvolge in modo coordinato le UU.OO. Grave Marginalità Adulta e Povertà Estrema, la Polizia Municipale e il Terzo Settore.

Tutte le segnalazioni confluiscono nel numero unico della CRTO – Centrale Operativa della Polizia Municipale di Palermo: 091 6733432, attivo h24 e collegato al servizio di Pronto Intervento nelle ore serali.

«L’emergenza freddo è un banco di prova per la capacità di una città di proteggere i più fragili. Abbiamo scelto un’organizzazione più agile e immediata, perché nessuno debba affrontare il gelo senza un riparo”.

