Palermo Emergenza idrica e sit-in di protesta

«Da diverse settimane ascoltiamo le lamentele e gestiamo le proteste dei cittadini delle popolose borgate di Tommaso Natale, Cardillo e Marinella.

Abbiamo avuto numerosi colloqui con la governance di Amap per rappresentare i disagi dei residenti e sollecitare interventi risolutivi. La fase di monitoraggio avviata oltre dieci giorni fa doveva essere propedeutica alla risoluzione della problematica; tuttavia, ad oggi il problema persiste e sembra essersi aggravato.



Appartamenti e attività commerciali non hanno acqua neppure nei giorni in cui dovrebbe esserci una normale erogazione. Questo vale anche per chi è dotato di pompe idrovore o vive al piano terra.



La situazione è ormai gravissima e ha superato il limite dell’emergenza.



Come sempre, abbiamo accolto il grido di aiuto di chi vive sulla propria pelle la totale mancanza d’acqua, un problema che riguarda solo una porzione di città della quale noi non ci dimentichiamo, perché non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B.



Siamo stati informati della volontà di residenti e commercianti di Tommaso Natale, Cardillo e Marinella di manifestare, mercoledì mattina, il proprio disagio sotto la sede dell’Amap.



Saremo presenti per testimoniare ancora una volta la nostra vicinanza ai cittadini ma soprattutto per svolgere il ruolo di intermediari con AMAP, contribuendo, come abbiamo cercato di fare fino ad ora, a trovare una soluzione definitiva.



Siamo consapevoli degli sforzi compiuti da AMAP per fronteggiare una crisi idrica senza precedenti, ma per queste famiglie non c’è più tempo da aspettare: è necessario un provvedimento d’urgenza immediato.



Auspichiamo che si possano fornire risposte rapide e che si riesca a trovare una soluzione prima di mercoledì».



Lo dichiarano i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana, Domenico Bonanno e Viviana Raja ed il vice presidente della settima circoscrizione, Fabio Costantino.

