Palermo- Federico: ” Nuovo passo decisivo per la rinascita della Costa Sud “

” Finalmente si va completando il puzzle che porterà alla rinascita della Costa Sud di Palermo. Con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della variante urbanistica relativa al Parco Urbano del fiume Oreto, si compie un passaggio chiave per il futuro di una delle aree più strategiche e trascurate della città. L’intervento rappresenta l’ultimo tassello necessario per dare piena attuazione al progetto. Le opere previste includono la rimozione delle discariche abusive, la messa in sicurezza delle zone più compromesse e una profonda rigenerazione ambientale, con nuove piantumazioni e attività di rimboschimento. Rivolgiamo un sincero ringraziamento a tutto il Consiglio comunale, maggioranza e opposizioni, per il voto favorevole. “

Lo dichiara Giuseppe Federico Presidente della Seconda Circoscrizione

Com. Stam.