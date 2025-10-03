Palermo – Federico – Viabilità via Archirafi

” In merito alle recenti modifiche alla viabilità di via Archirafi, la Seconda Circoscrizione esprime profondo disappunto per aver appreso tali provvedimenti esclusivamente tramite comunicati stampa, senza alcuna preventiva interlocuzione con il territorio.

Numerosi cittadini e commercianti si sono rivolti alla circoscrizione per ottenere chiarimenti su una trasformazione che incide direttamente sulla loro quotidianità. Purtroppo, non essendo stati coinvolti nel processo decisionale, non possiamo che constatare di essere stati messi nella condizione di apprendere le novità contestualmente alla cittadinanza. Riteniamo che, in presenza di interventi che modificano in modo sostanziale la mobilità urbana, sia doveroso promuovere momenti di confronto pubblico. Incontri con residenti, operatori economici e rappresentanti istituzionali avrebbero consentito di condividere le motivazioni alla base delle scelte adottate e, ove possibile, di integrare proposte e osservazioni provenienti dal territorio. Pur riconoscendo l’importanza degli interventi volti a migliorare la sicurezza stradale e l’accessibilità, in particolare nell’area universitaria, ribadiamo la necessità di un approccio partecipativo e trasparente. La Seconda Circoscrizione non può essere relegata a un ruolo meramente passivo: il coinvolgimento delle istituzioni territoriali è fondamentale per garantire una pianificazione coerente e condivisa. Rimaniamo disponibili ad avviare un dialogo costruttivo con gli uffici competenti, affinché simili episodi non si ripetano e si possa restituire centralità al rapporto con il territorio”.

Giuseppe Federico Presidente della Seconda Circoscrizione Fratelli d’Italia

