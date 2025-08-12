Palermo Ferragosto. Pulizia spiagge

“Questa mattina, su loro richiesta, ho incontrato presso i miei uffici i consiglieri comunali, Teresa Leto e Pasquale Terrani. Temi dell’incontro sono stati gli interventi da eseguire in particolare sull’area della Costa Sud.

In questa riunione, i consiglieri mi hanno sollecitato per la distribuzione di sacchi per la raccolta dei rifiuti anche nelle località dei Bagni Virzì e Petrucci. Gli stessi, poi, mi hanno chiesto il posizionamento, attraverso il personale della Rap, degli scarrabili su questi siti e nei pressi della Bandita. Ho condiviso queste richieste perché sono delle tematiche importanti nell’interesse comune di tutti i cittadini, con la certezza che saranno gli stessi cittadini a dimostrare amore per le spiagge tenendole pulite e conferendo i rifiuti nei sacchetti e negli scarrabili.

Lo ha detto l’assessore, Pietro Alongi.

