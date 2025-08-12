Palermo Ferragosto. Re.Se.T. avvia piano straordinario di interventi per la pulizia degli arenili

La Re.Se. T., con una nota indirizzata al sindaco Lagalla e all’assessore Alongi, ha reso noto il programma degli interventi igienico sanitari straordinari previsti negli arenili cittadini in occasione del ponte di Ferragosto.

Oltre alle ordinarie operazioni della mattina, le maestranze della partecipata «interverranno nel pomeriggio di giovedì 14 agosto – così si legge nella nota – con servizi di pulizia di tutte le spiagge affidate contrattualmente alla Società, distribuendo anche sacchi per la raccolta dei rifiuti ai cittadini fruitori degli arenili e, contestualmente, raccogliendo la spazzatura e i rifiuti già prodotti. Su precisa richiesta dell’assessore Alongi la distribuzione avverrà anche nei siti della costa sud, altezza “Bagni Virzì” e “Bagni Petrucci”».

Cronologia dei servizi notturni:

– Notte di Ferragosto: tra il 14 e il 15/08 il servizio verrà svolto a partire dall’01.00 circa del 15 agosto (è prevista una prima raccolta dei rifiuti, per proseguire sino al completamento delle operazioni di pulizia);

– Dalle ore 06.00 del 15/08 iniziano le ordinarie attività che saranno concluse alle ore 09.30, facendo sì che anche la mattina del 15/08, le spiagge di competenza della Società possano essere comunque fruite.

Le squadre saranno costituite da circa 20 operatori e si procederà suddividendo gli interventi in:

Costa “Nord”:

– Sferracavallo e Barcarello;

– Mondello;

– Vergine Maria

– Arenella;

Costa “Sud”:

– Campanile D’Oro.

Com. Stam.