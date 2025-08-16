Palermo: “Ferragosto sicuro”: potenziato il   dispositivo di sicurezza in città e nelle zone balneari

Rafforzati anche i controlli nei porti e aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, strade e autostrade. La Questura di Palermo, in coordinamento con le altre forze dell’Ordine, in attuazione delle direttive dipartimentali ed a quelle discendenti del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubbblica,

ha potenziato, nel lungo ponte di Ferragosto, le attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzate sia al contrasto della criminalità diffusa e al controllo delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, sia al rispetto delle ordinanze sindacali emanate per contrastare i fenomeni di falò abusivi, bivacchi non autorizzati e comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica e l’ambiente.

In questa direzione la Questura di Palermo ha pianificato ed effettuato, nell’intero territorio provinciale, mirati servizi straordinari che hanno interessato, oltre ai contesti urbani, anche le fasce costiere, le arterie stradali e autostradali, i parchi, i circuiti turistico-monumentali, nonché gli scali portuali, aeroportuali, ferroviari e la rete del trasporto pubblico.

Al riguardo, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Polizie Municipali dei singoli Comuni della provincia, in stretto raccordo con la sala operativa della Questura, hanno impiegato consistenti aliquote di unità operative e garantito una capillare presenza sul territorio, svolgendo un’intensa attività di prevenzione e controllo.

I litorali interessati dai servizi ove si è registrata una notevole affluenza di bagnanti sono stati, in città, quelli di Vergine Maria, Arenella, Romagnolo, Barcarello / Sferracavallo, Mondello, ed in provincia quelli di Campofelice di Roccella, Cefalù, Balestrate, Trappeto, Cinisi, Carini e Terrasini.

Sul fronte della sicurezza cittadina e del controllo del territorio numerose pattuglie della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in sinergia con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno ampliato il dispositivo di sicurezza sulle principali arterie stradali, anche in ambito provinciale, interessate dall’esodo ferragostano.

Pattuglie della Polizia Stradale, oltre che alla velocità, rilevata con i più moderni mezzi tecnici, hanno prestato particolare cura ai controlli sull’uso di alcool e dell’abuso di sostanze stupefacenti da parte degli automobilisti. Al riguardo, sono stati effettuati, in prossimita’ delle discoteche e dei locali notturni, articolati servizi mirati al controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti.

Nell’ambito delle attività provvedimentali della Divisione Anticrimine, il Questore ha emesso n. 2 DACUR nei confronti di due venditori ambulanti che, nonostante l’invito ad allontanarsi, continuavano a permanere presso l’area di servizio di Caracoli, nonché n. 2 fogli di via dal Comune di Ustica per un anno per due pescatori di frodo.

Inoltre, mirati servizi sono stati espletati dai Poliziotti di Quartiere, che opererando lungo gli itinerari del centro storico e Mondello, hanno assicurato costanti contatti con cittadini e commercianti, nonché da personale della Polizia di Stato che, dotato sia di velocipedi che di mezzi a propulsione elettrica, ha presidiato i luoghi tradizionalmente frequentati da cittadini e turisti, con particolare riguardo al cosiddetto “Percorso Arabo Normanno dell’Unesco” anche al fine di prevenire e reprimere i reati predatori.

Personale della Polmare, della Polaria e delle Unità Operative di Primo Intervento (U.O.P.I.) hanno intensificato invece – applicando tutte quelle misure preventive e di sicurezza previste dagli specifici piani antiterrorismo predisposti a livello nazionale e locale – la vigilanza sia del porto che dell’aeroporto.

Per garantire la sicurezza in mare, la Polizia di Stato ha messo in campo, come di consueto, la Squadra Nautica, che si è avvalsa del Nucleo sommozzatori e del Team degli “Acqua Scooter”.

Il Reparto a Cavallo della Polizia di Stato ha presidiato i giardini e le zone verdi di Palermo assolvendo, così, un servizio di tutela per chi ha deciso di trascorrere un ferragosto a contatto con la natura.

La sicurezza è stata garantita anche attraverso l’impiego dell’elicottero del 4° Reparto Volo della Polizia di Stato che, assicurando un raccordo dall’alto, ha offerto alle pattuglie di terra e di acqua importanti indicazioni operative su eventuali interventi di soccorso o criticità anche legate al traffico stradale.

Nell’ambito dei servizi in Provincia, personale del Commissariato di P.S. di ”Partinico”, unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Carini, alla Polizia Municipale di Carini, ai Vigili del Fuoco e alla Guardia Costiera sono intervenuti a Carini, in un tratto del lungomare Cristoforo Colombo, per la rimozione di una consistente catasta di legna alta almeno 4 metri, collocata su uno scoglio antistante la costa, che alcuni ignoti avevano predisposto, in vista di un falò in occasione della notte di Ferragosto, in violazione dell’ordinanza emessa dal Sindaco di Carini.

La Polizia di Stato, prontamente intervenuta anche con i propri funzionari, ha assistito alle operazioni di rimozione della catasta di legno, da parte di personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Carini e della Capitaneria di Porto che ha provveduto al sequestro del materiale.

Particolare attenzione è stata, altresì, rivolta ai luoghi della movida, le discoteche, i pub e i centri di aggregazione dei giovani palermitani e turisti, attraverso mirati controlli amministrativi nei locali pubblici.

In provincia di Palermo, in particolare, personale della Divisione Pas della Questura ha effettuato un accertamento presso un locale ove era in corso una festa danzante, in piscina, con dj set e alla presenza di centinaia di avventori, in totale assenza delle prescritte autorizzazioni e licenze.

Infine, nel cuore del centro storico palermitano e, in particolare, nella zona della Vucciria, sono proseguiti serrati i controlli straordinari, che interessano l’area da alcune settimane. Nel corso dei servizi sono state identificate 100 persone di cui 17 positive ed elevate varie contestazioni al Codice della Strada.