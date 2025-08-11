Palermo Ferragosto. Sindaco firma ordinanza anti-bivacco per Favorita, Riserva di Monte Pellegrino e spiagge

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza sindacale con la quale dispone, dal 13 al 16 agosto, in alcune fasce orarie, il divieto di assembramenti, allestimenti picnic, accensione fuochi e attendamenti all’interno del Parco della Favorita e dell’intera Area della Riserva Orientata di Monte Pellegrino, e il divieto di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi nelle spiagge.

«L’ordinanza – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – si è resa necessaria, come ogni anno, per salvaguardare l’incolumità pubblica, tutelare l’ambiente, il decoro del territorio e, allo stesso tempo, garantire alla collettività il pieno e corretto utilizzo del Parco della Favorita, della Riserva di Monte Pellegrino e delle spiagge. Su tale intendimento, come di consueto, si è riscontrata la piena e unanime condivisione dello stesso Comitato di ordine e sicurezza.

Confidiamo nel buonsenso dei cittadini e ringrazio sin d’ora tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine, della Polizia Municipale, delle aziende municipalizzate, di tutte quelle categorie dei più diversi settori che lavoreranno per garantire di vivere un ferragosto quanto più sereno possibile».

Nel dettaglio, il provvedimento vieta dal 13 agosto dalle ore 00.00 alle ore 07.00 del 16 agosto 2025 lo stazionamento all’interno del Parco della Favorita e nell’Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi, fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti. Dal 13 agosto dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del 14 agosto 2025, dalle ore 19.00 del 14 agosto alle ore 07.00 del 15 agosto 2025 e dalle ore 19.00 del 15 agosto alle ore 07.00 del 16 agosto 2025 vieta in aree demaniali, e quindi anche nelle spiagge, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi, l’accatastamento di legname e/o ogni altro materiale simile infiammabile, accendere fuochi e predisporre attendamenti.

Nelle stesse aree sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle ore 19.00 del 14 alle ore 07.00 del 15 agosto 2025. Sono vietate, inoltre, per le bevande non alcoliche, la somministrazione e la vendita per asporto delle stesse in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare l’incolumità personale (anche dispensate dai distributori automatici).

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00.

