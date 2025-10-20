Palermo Ferrandelli: ” Due riacquisizioni case, una e una storia di cittadinanza attiva”

Anche stamani l’ufficio abitare sociale del Comune di Palermo ha riacquisito due immobili popolari per assegnarli contestualmente a famiglie iscritte nella lista dell’emergenza abitativa

” In merito all’ultima assegnazione mi preme evidenziare il gesto di un nostro concittadino che ha provveduto a contattare il Comune di Palermo, tramite il Presidente della circoscrizione Aiello, per consegnare l’alloggio nel quale ha vissuto per quarant’anni con la propria famiglia affinché potesse essere consegnato ad un’altra famiglia della graduatoria dell’emergenza abitativa. Il cittadino ha avuto la fortuna grazie a quella casa di poter avere un tetto sicuro negli anni, di poter investire su di sé e di accrescere la propria posizione sociale che lo ha portato a comprare una casa e lasciare quindi quella di origine e il cui titolo è decaduto al cambiare della condizione. Questa fortuna la augura ai figli dei nuovi assegnatari, cinque bambini, che da oggi avranno un tetto. “Sono contento che giorno dopo giorno la parte più bella di questa città abbia la fierezza di esprimere e mostrare il proprio volto e di sorreggerci in un percorso di legalità che garantisce diritti di cittadinanza e confina la sopraffazione e la cessione illecita di immobili lucrando sul bisogno.”

Così l’assessore Fabrizio Ferrandelli. Entrambi gli immobili si trovano nel quartiere Borgonuovo

