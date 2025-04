Palermo – Ferrandelli: “Interventi al Canile, azzerate le spese in cliniche private”

Proseguono gli interventi presso la struttura sanitaria veterinaria di via tiro a segno a cura del personale veterinario dell’ASP, mantenendo l’impegno assunto nei riguardi del Comune di Palermo a supporto di tutte quelle operazioni di osteosintesi per animali feriti o incidentati al fine di alleggerire i costi delle spese veterinarie che il comune negli anni ha sostenuto e che pesavano per diverse centinaia di migliaia di euro .

” Ci tengo a ringraziare ancora una volta il personale per questi ultimi interventi e per la collaborazione, nella certezza che questo sistema virtuoso possa garantire sempre più elevati standards a tutela del benessere animale in città. Ecco un’altro risultato della forza del cambiamento che stiamo mettendo in campo. Un’altro complicatissimo intervento che sarebbe costato migliaia di euro presso una struttura privata è stato eseguito al presidio. Intervento che per le condizioni di partenza e per la gravità del danno presentava una prognosi assolutamente riservata. Importante premere e non mollare ma piano piano i risultati arrivano”.

Lo dichiara l’assessore al Benessere Animale Fabrizio Ferrandelli

Com. Stam.