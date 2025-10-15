Palermo – Ferrandelli:” Quattro riacquisizioni immobili occupati in corso, non ci scoraggiamo”

” In giornate così difficili per la nostra città e per l’Italia, la prima sconvolta e colpita per la perdita di un giovane per mano violenta e il Paese intero per la perdita di 3 uomini delle istituzioni impegnate in operazioni di sgombero, continua l’intransigente lavoro sul territorio della U.O.

Abitare Sociale impegnata quotidianamente nell’affermare la presenza del Comune contro le occupazioni abusive al fine da garantire il diritto di tante famiglie che da tanti anni aspettavano risposta che finalmente, grazie allo scorrimento della graduatoria e nonostante tentativi politici di screditamento, stanno arrivando. Questi diritti sono oggi garantiti grazie al coraggio di donne e uomini della nostra amministrazione comunale che ogni giorno si recano sui territori, riacquisiscono beni del patrimonio comunale, ne scongiurano le occupazioni o invitano al rilascio volontario degli stessi anche sottoponendosi a rischi personali altissimi e a dinamiche che spesso degenerano in strascichi preoccupanti. Gli immobili riacquisiti in queste ultime 24h sono 4: uno in via Centorbe e uno in via Tindari (Borgo Nuovo), uno in via Alibrandi (Cep) e uno nel cortile Ecce Homo (Quartiere Capo). Le operazioni hanno coinvolto le unità del nucleo tutela patrimonio immobiliare della Polizia Municipale e sono tuttora in corso limitatamente al Cep.”

Lo dichiara l’assessore alle politiche abitative Fabrizio Ferrandelli.

