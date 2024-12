Palermo Festeggiamenti per il Capodanno 2025 in piazza Ruggero Settimo. Sindaco Lagalla firma ordinanza misure di sicurezza

Il sindaco Roberto Lagalla, insieme all’ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale l’accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, bombette e oggetti similari,

ha firmato anche un altro provvedimento contenente le misure di sicurezza in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2025 in piazza Ruggero Settimo, che stabilisce quanto segue:

• dalle ore 13.00 del 31/12/2024 alle ore 07.00 dell’01/01/2025:

– il divieto di commercializzare bevande superalcoliche;

– che la vendita di bevande commercializzate in contenitori di vetro e di

alluminio sia effettuata solo dopo che le stesse siano state versate in

contenitori biodegradabili e compostabili;

– che le bevande contenute in bottiglie di plastica vengano private del tappo.

Tale divieto vale dalle ore 13.00 del 31/12/2024 alle ore 07.00 dell’01/01/2025 e deve

essere esteso a tutti gli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti che operano a ridosso

e nelle zone limitrofe dei sottoelencati siti:

• Piazza Castelnuovo;

• Piazza Ruggero Settimo;

• Piazza Don Sturzo;

• Via Filippo Turati;

• Via Dante nel tratto compreso tra via della Libertà e via N. Garzilli;

• Via Scinà nel tratto compreso tra via F. Turati e Piazza Don Sturzo;

• Via E. Amari nel tratto compreso tra Piazza Ruggero Settimo e via

Roma;

• Via Ruggero Settimo;

• Via della Libertà nel tratto compreso tra Piazza Ruggero Settimo e

l’incrocio tra le vie Siracusa e Archimede;

• Via I. La Lumia nel tratto compreso tra Piazza Ruggero Settimo e via

Torrearsa;

• Via G. Daita nel tratto compreso tra Piazza Ruggero Settimo e via

Torrearsa;

• Via XX Settembre;

• Via Folengo;

• Via Paolo Paternostro;

• Via G. Guarino Amella.

Sempre nei siti sopra citati è vietato l’ingresso dei seguenti oggetti:

– Valigie e trolley;

– Bombolette spray di qualsiasi genere;

– Trombette da stadio;

– materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre,

coltelli o altri oggetti da punta o taglio e catene;

– Bevande superalcoliche, bottiglie di vetro o lattine di alluminio;

– Sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile;

– Bastoni per selfie e treppiedi;

– Aste e ombrelli muniti di punta;

– Strumenti musicali, penne e puntatori laser;

– Droni e aeroplani telecomandati;

– Biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi;

– Tende e sacchi a pelo;

– Spray antiaggressione;

– Tutti gli altri oggetti atti a offendere.

• a partire dalle 00.00 del 30/12/2024 e fino alle ore 07.00 all’01/01/2025 e comunque

fino a cessata esigenza:

1. la rimozione di eventuali elementi d’arredo, pedane e dehors, panchine,

fioriere e cestini gettacarte presenti su suolo pubblico su Piazza Ruggero

Settimo Piazza Castelnuovo; via Ruggero Settimo da Piazza Ruggero

Settimo a Piazza Regalmici; Via Emerico Amari da Piazza Ruggero Settimo

a Via Roma;

2. sospensione temporanea delle concessioni di suolo pubblico autorizzate

nelle zone sopra individuate e nelle vie di fuga individuate dal Piano di

Sicurezza.

Com. Stam.