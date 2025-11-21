Palermo Festino di Santa Rosalia vince primo premio al Bea Italia

Ieri sera, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, a Roma, si è svolta la Cerimonia di premiazione del Bea – Best Event Awards Italia 2025, in conclusione del Bea Italia Festival. Una sfilata delle eccellenze creative della event industry italiana dove Palermo ha avuto un ruolo da protagonista.

Il 400+1 Festino di Santa Rosalia ha conquistato la medaglia d’Oro come evento culturale dell’anno e medaglia di bronzo come celebrazione del 2025, dopo Giubileo 2025 – Grandi Eventi e Pershing 40 years GTX70 World Première.

«Un risultato straordinario che conferma, dopo la medaglia di bronzo dello scorso anno, come miglior evento internazionale, il valore narrativo e artistico del nostro Festino di Santa Rosalia che ormai si accredita come grande evento sullo scenario europeo e non solo. Ne abbiamo fatto uno strumento di promozione per la città, con ricadute economiche e culturali di cui già il territorio ne sta traendo beneficio. Ringrazio l’Assessore alla Cultura, tutti i funzionari che hanno collaborato alla realizzazione di un evento di tale portata e soprattutto un plauso va alla creatività e all’eleganza della narrazione di questo Festino immaginata e realizzata dalla Odd Agency, una realtà palermitana ormai leader nel settore a livello internazionale, e da Terzo Millennio». Così dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

«Abbiamo immaginato un Festino che raccontasse Rosalia in modo innovativo e romantico, valorizzando la tradizione ma offrendo uno spettacolo unico nel suo genere. Ci siamo riusciti e questo è il risultato di un lavoro corale portato avanti da questa amministrazione e del valore di tutti gli artisti, i performer, i ballerini che hanno avuto un ruolo in questa incredibile Rappresentazione. Non posso che essere soddisfatto e orgoglioso dell’interpretazione sofisticata e innovativa portata avanti dalla Odd Agency che ci ha permesso di ottenere un premio così importante. Ringrazio l’Area Cultura dell’Assessorato e, in particolare, Gaspare Simeti, il dirigente dell’Ufficio Teatri ed eventi».

Lo dichiara Giampiero Cannella.

