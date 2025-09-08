Palermo Fiera Mercato SS. Cosma e Damiano. Pubblicato avviso partecipazione

E’ online sul sito istituzionale del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) l’avviso per la presentazione delle istanze di partecipazione alla Fiera Mercato dei SS. Cosma e Damiano 2025, che si svolgerà dal 25 al 29 settembre nella borgata marinara di Sferracavallo.

Per questa edizione della Fiera, saranno undici gli spazi espositivi destinati agli operatori commerciali che potranno presentare le istanze di partecipazione entro le ore 10 del 15 settembre 2025, esclusivamente tramite la piattaforma telematica Impresainungiorno. Saranno comunque valide – di legge in una nota dell’assessorato alle Attività produttive – le istanze già pervenute alla data di pubblicazione dell’avviso.

“La Fiera dei SS. Cosma e Damiano – commenta l’assessore Forzinetti – è una manifestazione che unisce storia, tradizione e attività commerciale, rappresentando un momento di forte identità per la borgata marinara di Sferracavallo e per tutta la città. Con questo avviso vogliamo favorire la massima partecipazione degli operatori, offrendo trasparenza e pari opportunità, e allo stesso tempo rafforzare il valore culturale ed economico di un appuntamento tanto atteso”

L’avviso con la relativa documentazione sono consultabili sull’Albo Pretorio online del Comune di Palermo e nella sezione “News” del sito istituzionale www.comune.palermo.it.

Per tutte le informazioni: sviluppoeconomico@comune.palermo.it – PEC: sviluppoeconomico@cert.comune.palermo.it

Com. Stam.