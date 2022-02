Palermo Finanziamento PNRR canale Mortillaro – Dichiarazione consigliere Giaconia e vertici VI Circoscrizione

«Abbiamo appreso con soddisfazione dall’Assessora Maria Prestigiacomo la notizia che il progetto per le opere di demolizione e ricostruzione della copertura del canale Mortillaro (Cruillas), e di messa in sicurezza delle aree sovrastanti, saranno finanziati con fondi PNRR con priorità assoluta, per un importo di 3,5 milioni di euro.

Esprimiamo quindi tutto il nostro apprezzamento per l’impegno profuso dall’Assessora Maria Prestigiacomo e dai tecnici del settore Infrastrutture del Comune di Palermo, in particolare per l’importante lavoro svolto dall’Architetto Fabio Cittati, che oltre ad occuparsi della progettazione, ha lavorato unitamente all’Assessora per l’individuazione delle risorse economiche necessarie alternative al contributo che nel 2020 aveva messo a disposizione la Regione Siciliana, di cui non si hanno avuto più notizie.

Questa è una meravigliosa notizia per gli abitanti del quartiere Cruillas, un risultato che arriva dopo anni di impegno personale, ma anche degli stessi residenti che insieme a noi si sono mobilitati, partecipando anche ad una fiaccolata.

A questo punto, non ci resta che sperare sulla celerità dell’iter burocratico, affinché in pochi mesi si possano appaltare i lavori e mettere fine al grido di dolore dei circa venti mila abitanti del quartiere Cruillas, che da troppi anni convivono con la preoccupazione del crollo della soletta del canale e con i tanti disagi dovuti alla carenza di viabilità, soprattutto da quando la via Alfonso Amorelli è interdetta al traffico veicolare».

Lo dichiarano il consigliere comunale di “Avanti Insieme” Massimo Giaconia, il presidente ed il vicepresidente della VI Circoscrizione, Michele Maraventano e Roberto Li Muli.

Com. Stam.