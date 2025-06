Palermo Firmata l’ordinanza per l’avvio della Raccolta Differenziata a San Lorenzo. Si parte venerdì 20 giugno 2025

Prenderà il via, a partire dal prossimo venerdì 20 giugno 2025, la terza fase di attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta “PG2030 – Palermo Green 2030” nella Zona di San Lorenzo ( quartiere 20),

lo ha stabilito il sindaco di Palermo Roberto Lagalla con una specifica ordinanza, la numero 82 del 7 giugno 2025. Saranno coinvolti circa 14.550 residenti, 4.800 famiglie e 2.000 attività commerciali. L’Avvio di questa nuova fase rientra nell’ambito del progetto per l’estensione della differenziata finanziato dal PON Metro – React Eu.

Le aree interessate sono tutte quelle comprese nell’area delimitata dalle seguenti strade e/o piazze principali:

viale Regione Siciliana (v. Monte Rosa/v. Minutilla – rotonda v. Belgio) – vie traverse lato monte del tratto di cui al punto precedente di viale Regione Siciliana (via Gran Sasso, via Monte Rosa, via Stefano D’Arrigo, via Monte Bianco, via Livia De Stefani, via Arno, via Moncenisio, via Maria Grazia Di Giorgio, via Ferreri, via Gaetano Falzone, via Poggio degli Ulivi, via del Carrubbo, via Ignazio Gioè, via Carlo Cattaneo, via Maccionello) – via Generale Antonio Scavo (presenza di cancello su v.le Francia e cancello su bretella laterale v.le Regione Siciliana) – viale Francia (P.zza Nenni- rotonda incrocio v. Monti Iblei) – via Giuseppe Prezzolini (già servita in RD pap “Palermo Differenzia 2”) – via Nuova (già servita in RD pap “Palermo Differenzia 2”) – via dei Quartieri (già servita in RD pap “Palermo Differenzia 2” – via Florio (Quartieri-Claudio Domino) – via Pasquale Prestisimone – via Ammiraglio Campioni Inigo – via Claudio Domino – via Astorino – Via Giovanni Fattori – via S. Eugenio De Mazenod (esclusa) – via S. Lorenzo (rotonda Largo delle Pomelie/v. Stazione S. Lorenzo) – via Lanza di Scalea (largo delle Pomelie (rotonda)/rotonda p.le caduti di El Alamein) – via Cesare Beccaria (già servita in RD Pon-Metro Step 2-Q21) – via Carmelo Gianrizzo (già servita in RD Pon-Metro Step 2- Q21) – via S. Lorenzo (v.Gianrizzo-v.Minutilla) (già servita in RD Pon-Metro Step 2- Q21) – via Salvatore Minutilla – via Monte Rosa – via Giuseppe La Mantia (già servita in RD Pon-Metro Step 2)

Limitatamente alle fasi di avvio del servizio, gli utenti residenti (esclusivamente) nel quartiere 20 ( San Lorenzo) non ancora in possesso delle attrezzature (sacchi, bidoni e contenitori), potranno recarsi da mercoledì a sabato, a partire da domani 11 giugno, presso la sede di RAP di via Calcante 14.

Chi volesse inoltre formulare specifiche richieste alla RAP può inoltrare l’istanza via e-mail all’indirizzo info@rapspa.it specificando nell’oggetto: “richiesta attrezzature RD terzo step porta a porta nella zona di San Lorenzo”; nel corpo della mail: indirizzo completo, numero di utenze comprese nello stabile e contatto telefonico.

Per informare i residenti sull’imminente avvio del servizio di RD porta a porta, dalla prossima settimana saranno previste con la sesta e settima circoscrizione delle attività congiunte di informazione e sensibilizzazione.

A seguire link dove potere scaricare: Ordinanza Sindacale, pdf con dettagli vie e civici coinvolti dallo step “ San Lorenzo” e calendari utenze domestiche e non

https://drive.google.com/drive/folders/1ri89UGbq84XJ6dl4Kcops1vwmC2IRAnf?usp=drive_link

Com. Stam.