Palermo Fondone covid. La dichiarazione del consigliere Ferrandelli

“L’Amministrazione Orlando, dopo essere stata smascherata per avere sottratto alle imprese in difficoltà gli 86 mln di euro stanziati dal cosiddetto ‘fondone’, utilizzandoli per coprire i propri buchi di bilancio, adesso prova maldestramente a scaricare le responsabilità sul ragioniere generale del Comune (che ha competenze tecniche e non politiche) e, infine, sulla propria maggioranza in Consiglio che ha sostenuto i propri provvedimenti”.

Lo dichiara il consigliere comunale di + Europa Fabrizio Ferrandelli. “La nota di pochi minuti fa dell’assessore Marino – continua Ferrandelli – mi fa letteralmente venire il vom… Comprendo sia inelegante come espressione, ma non riesco a definire diversamente un simile comportamento che purtroppo registriamo da anni con scaricabarili continui e discutibili costituzioni di parte civile.

Una vicenda scandalosa! Il dato ormai è certo: Orlando ha scelto di ristorare se stesso e non le imprese, dando, in qualità di sindaco e titolare della delega al bilancio da lui detenuta in quei mesi, questo chiaro mandato politico agli uffici, che a loro volta non hanno potuto che adempiere con gli atti amministrativi consecutivi”.

