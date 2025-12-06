Palermo Forum permanente delle Culture. Pubblicato avviso adesione

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Palermo l’avviso per la costituzione del Forum permanente delle Culture. Gli interessati potranno inviare istanza entro 15 giorni dalla data della pubblicazione. https://forms.gle/kXxTQsAxTJXdnu7X7

“Questo nuovo organismo – ha detto l’assessore Fabrizio Ferrandelli – è stato immaginato e costruito insieme alle realtà che operano sul territorio e con le comunità migranti presenti in città ponendosi come strumento di contatto, confronto ed elaborazione comune delle politiche cittadine. Conservando ciò che di buono l’esperienza della Consulta delle Culture ha portato in città, il nuovo Forum offre in chiave evolutiva uno strumento più flessibile, più ampio in quanto allargato anche ad enti associazioni e fondazioni del terzo settore di coinvolgimento rilanciando il ruolo di Palermo città multiculturale e multi identitario”.

Secondo una nota dell’assessorato per i Rapporti con le Comunità migranti, l’assemblea del Forum permanente delle culture sarà costituito da 63 consiglieri eletti in rappresentanza delle sette aree geografiche, i cui confini sono stati definiti nell’art.17 della Delibera di Consiglio Comunale n°49 del 15 maggio 2013. Il numero esatto di consiglieri per ciascuna area sarà verificato e aggiornato in base ai dati attuali sui residenti forniti dall’ufficio Statistica.

Gli interessati a partecipare potranno proporre la propria candidatura al seguente link:

Info e dettagli: forumculture@comune.palermo.it

Com. Stam.