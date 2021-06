“Non passa giorno a Palermo che non cada un albero. Oggi due: un albero a Villa Niscemi ed un altro in via Terrasanta che si è schiantato su una auto parcheggiata, distruggendola. Per fortuna non c’era nessuno all’interno della vettura.

È il secondo albero che cade In via Terrasanta nel giro di poche settimane. Pochi giorni fa il grossissimo albero in via Fermi, altri in zona Bonagia. La pressoché totale assenza di manutenzione e potatura degli alberi porterà a degli schianti sempre più frequenti e pericolosi in tutta la città. Ricordiamo che a Palermo, grazie alla mancata capacità di organizzazione e programmazione del sindaco, a fronte di 70.000 alberi Il comune ha solo 9 potatori. Speriamo che non si debba fare male qualcuno, prossimamente, a causa di questa incapacità amministrativa e politica. Questo è uno dei motivi, uno dei tanti, per cui ho firmato la mozione di sfiducia contro il sindaco Orlando”.



Lo dichiara il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile, Igor Gelarda.

