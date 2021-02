Il Sindaco Leoluca Orlando, assistito dall’avvocato Roberto Mangano, è stato oggi audito dalla dottoressa Claudia Bevilacqua della Procura della Repubblica, nell’ambito della indagine per l’ipotesi di reato di bancarotta della Gesip Spa, ex società partecipata del Comune.

Ho chiesto di essere audito – ha dichiarato Orlando – per dare un contributo all’accertamento della verità e delle responsabilità per la gravissima situazione di insolvenza della Gesip, da me riscontrato non appena insediato nel 2012. Già nel mese di agosto di quell’anno, a seguito dell’assenza di ulteriori interventi del Governo nazionale, disposi l’interruzione di ogni rapporto contrattuale con l’azienda. Il seguito della vicenda è noto alla cronaca, col fallimento della Gesip, così come noto è l’intervento posto in essere per porre rimedio al danno causato ai servizi per la città, con la costituzione di una nuova società, la Reset, non più gravata da sprechi e appesantimenti”.

