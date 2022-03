Palermo: Giammanco “Surreale chi lavora contro, stop a polemiche e recriminazioni”

“A pochi messi dalle elezioni amministrative di Palermo e altre città importanti come Messina, e’ surreale constatare che c’è chi lavora contro anziché a favore.

Siamo il primo partito per numero di consensi e di amministratori locali e invece di perderci nell’esercizio sterile di polemiche e recriminazioni senza fine dovremmo lavorare per l’unità e per mantenere la nostra leadership” così Gabriella Giammanco, portavoce azzurra in Sicilia e vice presidente del gruppo forzista al Senato. “La riunione di ieri all’Ars e’ stata molto partecipata. Il nostro coordinatore, Gianfranco Miccichè, ha messo sul tavolo per la corsa a sindaco di Palermo un nome prestigioso come quello di Francesco Cascio. Durante la settimana verrà chiuso il cerchio e le liste sono già in corso di definizione. Non c’è più tempo da perdere. L’incontro e’ servito a fare il punto della situazione non solo sulle elezioni amministrative ma anche sulle prossime regionali. I nostri capigruppo a Palazzo dei Normanni e a Palazzo delle Aquile assieme a deputati regionali, consiglieri comunali e coordinatori locali hanno convenuto sul fatto che bisognerà lavorare affinché il centro-destra corra unito con un candidato presidente condiviso e vincente. Forza Italia avanzerà le sue proposte, com’e’ giusto che sia per un partito che sotto la guida di Miccichè in questi anni ha visto crescere consensi e amministratori locali” conclude Giammanco.