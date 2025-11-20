Palermo Giardino della Zisa. Orari di apertura e chiusura

Il Giardino della Zisa, a parziale modifica di quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale n.15317 del 23/10/2025 e in attesa che gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino dell’impianto di illuminazione vengano realizzati, osserverà i seguenti gli orari di apertura e chiusura: – apertura alle ore 7.00, chiusura alle ore 16.30.
Il Giardino, inoltre, resterà chiuso nei seguenti casi: – avvisi di allerta meteo arancione o rossa e in caso di vento o allerta vento, secondo i bollettini emanati dai competenti organi nazionali e regionali;
– lavori all’interno delle ville e/o interventi di manutenzione e/o interventi sul patrimonio vegetale che non consentano la presenza di utenti.
Com. Stam.