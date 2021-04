n occasione della Giornata della Terra 2021, l’Amministrazione comunale rinnova l’appello ad aderire alla campagna “Stop Global Warming”, che il Comune ha già sottoscritto a dicembre scorso e che prevede una Iniziativa di Cittadini Europei (ICE) per chiedere alle Istituzioni Europee di elaborare una proposta legislativa per fermare il riscaldamento globale.

Siamo sempre stata in prima linea nella battaglia a difesa dell’ambiente – aveva dichiarato in quell’occasione il sindaco Orlando -. La proposta oggetto della petizione vuole introdurre un prezzo minimo per le emissioni di anidride carbonica, puntando verso il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili per combattere il riscaldamento globale. Ricordo, inoltre, tutti i piani portati avanti dall’Amministrazione anche con le sue partecipate per il risparmio e l’efficientamento energetico e l’iniziativa avviata per un piano cittadino del verde, con la messa a dimora di migliaia di alberi in città. Un impegno quindi su più fronti, consci dell’urgenza di scelte e provvedimenti a diversi livelli per contrastare il riscaldamento globale”.

“La giornata della Terra – affermano gli assessori Giusto Catania e Paolo Petralia Camassa – deve indurre ad una riflessione sulla necessità di tutelare il pianeta dal riscaldamento globale causato dai cambiamenti climatici. A maggior ragione in questo momento, in cui l’attacco alla bioversità appare come la causa principale per la diffusione del coronavirus. La pandemia chiama alla responsabilità le città, per questa ragione sentiamo la responsabilità di continuare ad attuare politiche che tutelano l’ambiente in materia di innovazione, pianificazione urbanistica e mobilità sostenibile”.

