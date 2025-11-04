Palermo Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate

“La Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate rappresenta un momento di profonda riflessione collettiva e di riconoscenza verso tutti gli uomini e le donne che, indossando l’uniforme, servono il Paese con lealtà, competenza e spirito di sacrificio.

Oggi più che mai, in un contesto internazionale segnato da nuovi conflitti e tensioni nel cuore dell’Europa e del Mediterraneo, il contributo delle nostre Forze Armate si conferma essenziale non solo per la sicurezza nazionale, ma come strumento di pace, cooperazione e solidarietà, nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione. Il loro impegno – nelle missioni di pace all’estero, nelle operazioni di soccorso umanitario, nella tutela del territorio e delle popolazioni colpite da calamità – è testimonianza concreta dei valori di democrazia e libertà che sono alla base della nostra Repubblica. Palermo, città di accoglienza e dialogo, si unisce idealmente all’intero Paese nel rendere omaggio a quanti, in passato e nel presente, hanno dedicato la propria vita al servizio dell’Italia, custodendo la pace come bene supremo e irrinunciabile”.

Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla che questa mattina in piazza Vittorio Veneto ha partecipato alla cerimonia della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

