Palermo Giornata internazionale dei diritti delle e persone con disabilità

Calabrò: “La disabilità dovrà sempre essere al centro del dibattito cittadino affinché i diritti diventino concreti e visibili”

Si è svolta ieri pomeriggio in piazza Ruggero Settimo la Giornata internazionale dei diritti delle e persone con disabilità. La manifestazione organizzata dall’assessorato alle Politiche sociali e patrocinata da Comune di Palermo e Regione Siciliana oltre ad un buon numero di persone ha visto la partecipazione di più di 70 associazioni.

“Sono molto contenta – ha commentato l’assessore Mimma Calabrò – per l’alta adesione di associazioni e per la partecipazione da parte di semplici cittadini che hanno voluto condividere una giornata di sensibilizzazione a difesa delle persone con disabilità. Questa manifestazione è stata pensata ed organizzata non soltanto per celebrare la ricorrenza ma per tenere alta l’attenzione su questo fondamentale tema che non dovrà essere confinato in determinati spazi chiusi della nostra società o come percorso lavorativo legato solo per i pochi addetti ai lavori. La questione della disabilità dovrà sempre essere al centro del dibattito cittadino, come programma essenziale per la crescita culturale di ognuno di noi, strumento necessario affinché i diritti diventino concreti e visibili all’interno di una comunità che riconosca davvero bisogni, storie e potenzialità di ciascuno. Il mio ringraziamento va dunque a tutti coloro che hanno costruito l’organizzazione di questa manifestazione, all’ampia rete di associazioni, organizzazioni sindacali, esponenti del terzo settore e cittadini che hanno saputo condividere una idea di vita. Ringraziamenti – prosegue l’assessore – da estendere naturalmente al sindaco Roberto Lagalla, all’intera Giunta e al presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo per l’appoggio dato all’iniziativa oltre a tutte le organizzazioni pubbliche e private, enti, partecipate e volontari che ognuno per la propria parte hanno contribuito con mezzi, strutture e logistica all’organizzazione dell’evento”.

Il pomeriggio di ieri in piazza Ruggero Settimo – si legge poi in una nota dell’assessorato – ha avuto un’anteprima mattutina con i lavori coordinati tra Comune di Palermo, Asp e Comitato Italiano Paralimpico presso il Presidio Ospedaliero Villa delle Ginestre dove si è svolto un workshop dedicato allo sport accessibile.

“Sono certa – conclude Mimma Calabrò – che se in questo campo facciamo un percorso comune Palermo potrà migliorare dal punto di vista culturale. Abbiamo aggiunto un altro tassello a quella rete di collaborazione che, giorno dopo giorno, potrà rendere Palermo una città che ascolta i bisogni trovando, poi, soluzioni”.

