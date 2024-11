Palermo “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza”

Domani alle 10 presso l’assessorato alle Attività sociali la presentazione delle iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale

Il 20 novembre, in occasione della “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza” (istituita nel 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite) presso i locali dell’Assessorato alle Attività Sociali e Socio-Sanitarie del Comune di Palermo verranno presentate le iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale per celebrare la ricorrenza e per diffondere la consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.



All’appuntamento di mercoledì 20 p.v. – in programma alle ore 10:00 in via Garibaldi n. 26 – saranno presenti, oltre ai rappresentanti istituzionali, i delegati delle Comunità Alloggio per minori, dei Centro Socio-educativi per disabili, delle Case accoglienza per gestanti e figli, delle Donne vittime di violenza con figli.



Nel corso dell’incontro saranno presentate le iniziative promosse dall’Assessorato alle Attività Sociali e Socio-Sanitarie della città di Palermo in favore dei bambini e degli adolescenti al fine promuovere e celebrare i loro diritti in una giornata in cui l’Amministrazione comunale vuole dimostrare con azioni concrete il sostegno e la vicinanza a chi ha meno opportunità.



Diverse le attività previste: ludiche e ricreative, di gioco e intrattenimento, di animazione e di inclusione legate al tema del Natale. Attività specifiche, inoltre, sono previste per i bambini e gli adolescenti con disabilità che saranno impegnati in progetti a loro dedicati.



“Queste iniziative – sottolinea Rosi Pennino, assessore Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Palermo – sono state fortemente volute dall’Amministrazione Lagalla e mirano a promuovere giornate all’insegna di attività ludico-ricreative, laboratori e giochi. L’Amministrazione è attenta ai diritti dei minori che vivono condizioni di fragilità e attraverso un gesto concreto restituisce ai nostri bambini e ai nostri adolescenti, che vivono una condizione meno fortunata dei loro coetanei, il diritto al gioco offrendo a genitori, insegnanti, caregiver, operatori sanitari un punto di partenza per difendere, promuovere e celebrare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

