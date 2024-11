Palermo Giornata internazionale delle persone con disabilità. Domenica manifestazione al Cus

Si terrà domenica prossima, 1 dicembre, la manifestazione promossa dall’Assessorato alle Politiche socio sanitarie, dall’Istruzione e alle Politiche formative e dal Garante per le disabilità – Comitato Territoriale Disabilità del Comune di Palermo nell’ambito della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ricorre il 3 dicembre ed istituita dall’ONU nel 1992.

La manifestazione dedicata all’inclusione, allo sport, al divertimento e alla musica, si terrà al Centro Sportivo Universitario (CUS) di via Altofonte n. 80, a partire dalle ore 09:00 e fino alle ore 13:00, con ingresso libero.

Una giornata di festa, di solidarietà, di informazione e promozione, resa possibile grazie anche alla collaborazione con il CUS e alla sensibilità di diversi attori produttivi e imprenditoriali del territorio, a cui è chiamata a partecipare tutta la cittadinanza e alla quale saranno presenti le Autorità civili ed ecclesiastiche e Totò Antibo in qualità il campione olimpico. Previste diverse attività dedicate alle persone con disabilità, e non solo: dal canto alla danza, ai laboratori ludico ricreativi allo sport inclusivo organizzato con il supporto di Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali Sicilia (FISDIR). Nel corso della mattina è, inoltre, prevista l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Palermo. Negli spazi del CUS saranno presenti, tra gli altri lo sportello del centro dell’impiego per inclusione lavorativa e l’ASP di Palermo con i servizi alla disabilità.



“La manifestazione di domenica, oltre che a ricordare l’importanza della Giornata internazionale delle persone con disabilità – ha detto il sindaco Lagalla -, rappresenta un’occasione per ribadire la vicinanza e il sostegno che il Comune tutti i giorni si impegna a portare avanti nei confronti dei soggetti disabili. Sarà certamente un momento di festa, ma sarà anche l’opportunità per sottolineare come i disabili e le loro famiglie non vengono lasciati soli dall’amministrazione e illustrare loro i servizi offerti dal Comune e, in particolare, dall’assessorato alle Politiche sociali che ringrazio per gli sforzi messi in campo”.



“Per il terzo anno consecutivo – spiega Rosi Pennino, l’Assessore alle Politiche socio sanitarie del Comune di Palermo – l’Amministrazione Lagalla organizza una manifestazione che mette insieme il privato sociale, il terzo settore, il volontariato, e tutte le istituzioni che con i loro servizi intervengono sul tema delle disabilità. Vorremmo che la massima partecipazione arrivi dalle famiglie che hanno figli disabili e dalle persone che hanno disabilità. Domenica sarà una bella giornata di festa all’insegna dei diritti dell’inclusione e soprattutto dell’orientamento ai servizi che offre la città di Palermo”.