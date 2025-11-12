Palermo Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, pubblicato l’Avviso pubblico per gli Oratori

In occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il prossimo 20 novembre, l’Amministrazione comunale – Area delle Politiche socio sanitarie – ha pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di un contributo agli Enti Ecclesiastici dotati di Oratori, finalizzato alla realizzazione di attività educative, ludico-ricreative e socio-culturali rivolte a minori di età compresa tra 6 e 16 anni residenti nel Comune di Palermo.

L’iniziativa prevede una dotazione finanziaria complessiva di 20.000 euro, destinata a sostenere progetti che si svolgeranno nel periodo novembre – dicembre 2025, per una durata massima di 10 giornate effettive.

Potranno partecipare all’Avviso gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, che dovranno proporre attività laboratoriali e inclusive, anche con il coinvolgimento delle famiglie. Tra le tipologie di laboratori previsti figurano iniziative dedicate alla natura, al disegno e pittura, e ai giochi di illusionismo, pensate per stimolare la creatività, la socializzazione e la crescita personale dei più piccoli.

Le domande dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo pianoterritorialeinfanzia@cert.comune.palermo.it a partire dalle ore 10:00 del 18 novembre 2025 ed entro le ore 18:00 del 19 novembre 2025, utilizzando la dicitura “ORATORI 2025 – Soggetto proponente [nome dell’ente]”.

Le istanze saranno valutate con procedura a sportello, in ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

«La Giornata dell’infanzia e dell’adolescenza – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Mimma Calabrò – rappresenta un’occasione importante per rinnovare l’impegno della città verso i suoi bambini e i suoi ragazzi. Con questo Avviso vogliamo offrire nuove opportunità di crescita e inclusione, favorendo spazi di incontro, gioco e formazione in tutti i quartieri».

«Gli oratori – prosegue l’assessore – sono presìdi sociali di grande valore, luoghi di comunità che riescono a intercettare bisogni e fragilità. Investire su di essi significa rafforzare la rete educativa della città e contrastare il disagio giovanile, promuovendo percorsi di socialità e partecipazione».

Per ulteriori informazioni e per consultare l’Avviso completo è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Palermo, alla pagina https://www.comune.palermo.it/novita/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-un-contributo-agli-enti-ecclesiastici-dotati-di-oratori-per-la-realizzazione-di-attivit-educative-ludico-ricreative-e-socio-culturali-a-favore-di-minori-di-et-com/

Com. Stam.