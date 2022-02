Palermo Giornata nazionale personale sanitario

“Ieri ricorreva la Giornata nazionale degli operatori sanitari e oggi la città di Palermo ha celebrato l’impegno e la dedizione di tutti i camici bianchi con un momento di riflessione nella chiesa della Madonna delle Lacrime all’ospedale Buccheri-La Ferla.

Con grande orgoglio e stima ringrazio tutti gli operatori sanitari che, specialmente in questi difficili anni segnati dalla pandemia, hanno dato il massimo per la comunità. Sempre in prima linea per tutelare la salute di tutti. Molti hanno sacrificato anche la loro vita. Questa è una giornata di ricordo per quanti hanno perso la vita e di ringraziamento per tutti coloro che lavorano negli ospedali. Persone che non dobbiamo dimenticare quando questa emergenza sarà finita”.

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando. Al primo cittadino del capoluogo siciliano si affianca l’assessora alle Attività sociali, Cinzia Mantegna, presente in rappresentanza dell’Amministrazione comunale durante la cerimonia al Buccheri-La Ferla. “Ritrovarsi oggi, in presenza, a fare memoria di quanti hanno perso la vita fedeli alla loro professione è stato un modo per sentirsi comunità”.

Dichiarazione Orlando e Mantegna

Com. Stam.