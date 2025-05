Palermo Giunta approva progetto per la cardio-protezione con l’utilizzo di droneambulanza

La Giunta comunale ha approvato, con la delibera n.154 del 28/05/2025, un progetto per la cardio protezione, mediante l’utilizzo di drone ambulanza dotato di Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), prenotando per tale scopo una somma complessiva di 24.655,38 (iva inclusa).

«Con l’approvazione di questo importante provvedimento -– dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Fabrizio Ferrandelli – Palermo compie un importante passo avanti ed è oggi tra le città all’avanguardia in Italia in tema di innovazione e salute al servizio del cittadino. L’intervento dei droni per il soccorso urgente è il futuro della medicina d’emergenza. Noi, come Comune di Palermo, abbiamo siglato un protocollo con Rotary e ASP TP per l’utilizzo di due droni ambulanza con DAE nel soccorso urgente, gestito dalla Croce Rossa italiana, con i quali sarà possibile, in pochi minuti e su indicazione del 118, trasportare un defibrillatore così da salvare vite umane nei punti difficilmente raggiungibili per traffico o distanza. L’intervento dei droni per il soccorso urgente è il futuro della medicina d’emergenza. Una ulteriore dimostrazione di come la sinergia tra pubblico e privato possa veramente essere utile».

Foto di Stefano Patania