Palermo Giunta. Scuola intitolata a Sara Campanella

Su proposta dell’assessore Aristide Tamajo, oggi è stata approvata in Giunta l’intitolazione a Sara Campanella, giovane vittima di femminicidio, dell’Istituto Comprensivo statale Nazario Sauro-Franchetti.

“Si tratta di un atto profondamente simbolico nato dalla proposta del Consiglio d’Istituto e condiviso immediatamente dall’amministrazione in piena convinzione e senso di responsabilità – ha detto il sindaco Roberto Lagalla -. Questa intitolazione unirà per sempre l’intera comunità educante perché il nome di Sara vivrà ogni giorno tra i corridoi di una scuola che – insieme a tutte le altre – vuole essere presidio di cultura, uguaglianza, rispetto ed esempio di impegno civile. Luoghi dove si continua ad insegnare anche la cultura della pace, dell’educazione, del rispetto delle differenze, del contrasto di ogni forma di sopraffazione. È da qui, dalle aule, dai docenti, dagli studenti e dalle loro famiglie – conclude il sindaco – che può nascere il cambiamento che vogliamo vedere nella nostra società. Con questo atto, Palermo conferma la propria volontà di contrastare la violenza di genere non solo con le parole, ma con azioni concrete, a partire dai luoghi dell’educazione e della formazione”.

