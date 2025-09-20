Palermo – Giuseppe Federico – Commemorazione Beato Puglisi

“Nella giornata di ieri si sono svolte le iniziative promosse dalla II Circoscrizione in occasione della commemorazione di Padre Pino Puglisi. Tre momenti significativi hanno scandito una giornata dedicata al nostro Beato, vissuta in un clima festoso e ispirata ai valori che egli ha incarnato nella sua instancabile lotta contro la criminalità organizzata.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento al plesso scolastico “Don Lorenzo Milani” per l’incontro con gli studenti, durante il quale non sono mancati momenti di profonda emozione grazie agli interventi dei ragazzi.

Nel pomeriggio, le attività culturali e ricreative hanno coinvolto numerosi giovani in un clima di partecipazione e condivisione. Particolarmente significativo è stato il momento dedicato allo sport, durante il quale sono stati premiati i più piccoli ralla presenza di rappresentanti delle squadre Palermo Calcio con Gomis e Athletic Club Palermo presenti con il direttore Perinetri e Ignacio Varela, grande segno di legame tra le società sportive e il territorio, nonché il prezioso contributo che esse offrono alla nostra comunità.

Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, contribuendo a rendere questa giornata un’occasione memorabile per onorare la figura del nostro Beato. I valori trasmessi da Padre Puglisi rappresentano un patrimonio che dobbiamo custodire e promuovere quotidianamente, soprattutto per le nuove generazioni”

Lo dichiara il Presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico

Com. Stam. + foto