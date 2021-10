Al sindaco di Washington DC Muriel Bowser e al sindaco di Freetown Aki-Sawyerr il premio “Dr. Benjamin Barber Global Cities 2021

“Benvenuti a Palermo, città medio-orientale in Europa, che afferma il valore dell’accoglienza e dell’integrazione. Il Mediterraneo non è solo un mare ma, sono convinto, dev’essere un continente liquido che uniscei popoli in una prospettiva di dialogo e di pace con le sue sponde europee, africane, mediorientali. Siamo qui per ribadire che esiste una sola razza, quella umana. E che siamo contro la maledetta legge del sangue che produce genocidi e intolleranza. Perché ognuno è libero di scegliere ciò che vuole essere. È questo il grande messaggio che viene dalla mobilità umana internazionale. Tutto ciò sta dietro all’interdipendenza tra quei sindaci che hanno dato vita al Global Parliament of Mayors. Siamo tutti interdipendenti e noi sindaci siamo i politici più liberi perché non abbiamo frontiere, non abbiamo esercito, non battiamo moneta. Da Palermo, con questo grande evento internazionale, viene lanciato un messaggio importante sul climate change, sui valori della mobilità e della sicurezza globale”.

Con queste parole il Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, ha aperto i lavori del summit annuale del GPM,da lui ospitato.

Nel corso del pomeriggio di oggi è stato inoltre annunciato il riconoscimento che viene assegnato ai primi cittadini per il loro eccezionale contributo all’ulteriore governance urbana globale e alla leadership ispiratrice della città che guidano.

Il premio denominato “Dr. Benjamin Barber Global Cities 2021”quest’anno è stato assegnato dal Global Parliament of Mayors a Muriel Bowser, sindaco di Washington DC, USA, e a Yvonne Aki-Sawyerr,sindaco di Freetown, Sierra Leone.

È stato il Sindaco Leoluca Orlando, presidente della giuria e primo a ricevere il premio nell’edizione del 2016, a leggere le motivazioni:

Il sindaco Bowser riceve il premio «per i suoi enormi sforzi tesi a rendere la città di Washington, DC, più inclusiva, più sicura, più forte e più sana. La sua leadership e il suo impegno per esaltare il ruolo internazionale delle città, il suo prezioso contributo all’accordo sul clima di Parigi e la governance globale nel suo insieme, hanno contribuito notevolmente al ruolo crescente delle città nella politica mondiale».

Il sindaco Aki-Sawyerr riceve il premio «per il suo impegno teso a trasformare la città di Freetown, mettendo in pratica un approccio inclusivo, sostenuto dall’innovazione, dal valore della comunità e dalla gestione delle prestazioni basata sui dati. Il suo contributo alla migrazione climatica, all’uguaglianza di genere e alla governance globale ha rafforzato notevolmente nella politica mondiale il ruolo delle città, in particolare del Sud del mondo».

Il premio è intitolato al politologo americano Benjamin Barber scomparso nel 2017 al quale sarà, inoltre, dedicata una targa commemorativa posta all’interno di Palazzo Comitini in via Maqueda, domani 22 ottobre alle 12,30, con la seguente dicitura: «Con ammirazione e gratitudine in condivisione di impegno per l’interdipendenza dei popoli, per il ruolo dei governi locali».

Ne suo secondo intervento, alla ripresa dei lavori, il Sindaco Leoluca Orlando ha sottolineato che “Il ruolo dei sindaci è rendere tutti i cittadini visibili perché gli invisibili sono pericolosi per loro stessi e per gli altri. Per questo è fondamentale l’impegno di tutti in favore dell’accoglienza. L’Europa deve salvare le vite dei migranti, non è più tempo per l’indifferenza. Si farà un secondo processo di Norimberga e noi saremo processati. A differenza dell’Olocausto non potremo dire che non ne eravamo a conoscenza. Perché il genocidio è sotto i nostri occhi, tutti i giorni. L’Europa, inoltre, riconosca il ruolo delle Ong molte delle quali sono state insignite della cittadinanza onoraria di Palermo. La nostra libertà di sindaci ci porta ad assumere posizioni che possono sembrare estremiste ma servono a fare cambiare opinione ai governi del nostro paese”.

Com. Stam.