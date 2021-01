Il Palermo GS, squadra ciclistica giovanile patrocinata dal Comune di Palermo, ha presentato ieri presso la propria sede, al Campo Ostacoli del Parco della favorita, la dirigenza e lo staff tecnico.

Il nuovo Direttore Tecnico della squadra è Rosario Fina, il 2 volte (nel 1987 da juniores e nel 1993 da dilettante) ex iridato medaglia d’oro nella crono a squadre. Fina, imprenditore nel settore del ciclo, è inoltre commissario tecnico della nazionale juniores e donne con cui ha vinto mondiali ed europei.

Entrano a far parte dello staff Tecnico: Paolo Alberati, ex professionista e preparatore/procuratore sportivo di professionisti, tra cui la maglia gialla del Tour de France 2019 Egan Bernal, Agostino Visconti, ex dilettante arrivato alle soglie del professionismo, Giorgio Chifari e Filippo Noto, atleti di alto livello nelle categorie master.

Il Palermo GS è l’unica squadra giovanile siciliana ad essere sotto osservazione dell’Academy AFB al cui interno oltre a Paolo Alberati vi è l’ex iridato Maurizio Fondriest.

“Stiamo cercando di mettere al servizio dei nostri ragazzi le migliori risorse e le migliori condizioni non solo per farli divertire, con la pratica di questo meraviglioso sport ma anche, per chi ne avrà voglia e sarà dotato di talento, per farli continuare a sognare nella speranza che un giorno ci possa essere un nuovo Visconti o Nibali senza che si debba emigrare a 14 anni” ha dichiarato Marco Lampasona, Presidente del Palermo GS, che ha concluso “ringrazio per l’impegno profuso dai dirigenti della SSD per valorizzare il Parco Reale della Favorita”

Com. Stam.