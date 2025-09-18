Palermo II Circoscrizione – Commemorazione Padre Puglisi

Oggi, in via Li Puma, si è svolta una seduta straordinaria del Consiglio della Seconda Circoscrizione, inserita nel programma ufficiale di commemorazione del XXXII anniversario del martirio del Beato Padre Pino Puglisi, del centro Padre Nostro.

All’iniziativa hanno preso parte il Vice Sindaco Giampiero Cannella, l’On. Antonello Cracolici in qualità di Presidente della Commissione Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana, Padre Ugo Di Marzio, Don Sergio Ciresi, nuovo parroco della Parrocchia di San Gaetano, Maurizio Artale centro Padre Nostro, la Vicepreside del plesso scolastico “Giuseppe Di Vittorio”, la Dirigente Antonella Di Bartolo, gli studenti dell’Istituto Di Vittorio e numerosi cittadini.

Nel corso dell’incontro, il Presidente della Circoscrizione ha dichiarato:

“Abbiamo voluto portare avanti il principio fondante dell’opera del Beato Puglisi, che aveva come missione la rigenerazione dei luoghi.

In tale prospettiva, abbiamo scelto di accendere una luce su via Epifanio Li Puma, un sito da tempo abbandonato al degrado, anche a causa delle passate amministrazioni. Oggi lo Sperone affronta grandi difficoltà, ma è evidente la volontà di cambiamento da parte di tanti cittadini. Non possiamo permettere che le nuove generazioni percepiscano l’assenza dello Stato e delle istituzioni in questi territori. Abbiamo il dovere di promuovere il bello come modello di vita, di rendere quotidiani i principi di Puglisi e di investire sulle nuove generazioni.”

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del territorio e di promozione della legalità, nel solco dell’eredità morale e spirituale lasciata da Padre Pino Puglisi.

