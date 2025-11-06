Palermo: il Cappellano della Polizia di Stato, don Massimiliano Purpura, assume la guida della comunità dei fedeli della Chiesa S.S. Trinità alla Magione

È avvenuto ieri, con una cerimonia presieduta e celebrata dall’Arcivescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice, l’insediamento di don Massimiliano Purpura nella Chiesa S.S. Trinità alla Magione.

In una chiesa gremita, alla presenza del Prefetto Massimo Mariani, del Questore di Palermo Vito Calvino, di Autorità Civili, dei fedeli della comunità parrocchiale ed alla presenza degli amici più cari, Padre Purpura intrapende, così, un nuovo importante percorso spirituale, in una delle chiese più rappresentative della diocesi di Palermo.

Presenti alla celebrazione, anche il coro dell’Anps e una rappresentanza dell’associazione, oltre ai tanti poliziotti e poliziotte che hanno riconosciuto in don Massimiliano una figura di riferimento nel cammino di crescita interiore ed etica, infatti, da ormai dieci anni è guida spirituale della “famiglia della Polizia di Stato” a Palermo, essendone cappellano.

La Questura di Palermo, per il nuovo incarico pastorale, augura a Padre Massimiliano, un cammino, nella sua nuova parrocchia, ricco di soddisfazioni spirituali e umane.