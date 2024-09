Palermo Illuminazione a led: consegna anticipata ad AMG Energia di 1.005 punti luce tra San Lorenzo, Pallavicino e Zen

Attivati e consegnati anticipatamente ad AMG Energia 1.005 punti luce riqualificati a led nelle zone di via San Lorenzo-via dei Quartieri, piazza Pallavicino, via Salgari e Zen/San Filippo Neri.

La consegna, in attesa del collaudo, è stata effettuata da parte dell’Ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato Lavori pubblici del Comune di Palermo e riguarda un ulteriore blocco di nuovi impianti che sono stati riqualificati con l’adozione di tecnologia led nell’ambito delle opere gestite dagli uffici tecnici comunali del progetto “Agenda Urbana” (PO FESR 2014/2020 efficientamento impianti di pubblica illuminazione della circonvallazione e aree limitrofe della città di Palermo). Ad oggi sono 5.037. i nuovi punti luce riqualificati, attivati e consegnati anticipatamente ad AMG Energia.

I nuovi impianti sostituiscono la vecchia illuminazione che ha concluso il suo ciclo di “vita tecnica utile” (fissato in trent’anni dalla normativa vigente): impianti ormai datati, realizzati per lo più negli anni Settanta con alimentazione in serie, caratterizzati da normali fenomeni di obsolescenza legati all’età e all’evoluzione tecnologica tanto da essere ancora equipaggiati con lampade a vapori di mercurio (ormai fuori produzione in tutta Europa dal 2015) e pezzi di ricambio fuori produzione, per lo più non sostituibili. I nuovi punti luce sono alimentati, invece, da quadri elettrici di bassa tensione così come previsto dalle più recenti indicazioni tecnico-impiantistiche, sono equipaggiati con lampade a led di ultima generazione che permetteranno risparmi, sia in termini di consumi energetici che di riduzione delle emissioni inquinanti, rispetto ai vecchi impianti fortemente energivori. I vecchi punti luce, se ancora presenti, verranno dismessi dalle imprese realizzatrici delle nuove infrastrutture.

“Proseguiamo nelle attività che segnano la piena collaborazione tra uffici tecnici comunali ed AMG Energia – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando – Le opere di riqualificazione avviate dall’amministrazione cittadina hanno reso nuovamente funzionali ed efficienti impianti ed infrastrutture importanti come le torri faro lungo la circonvallazione, la sinergia con AMG Energia e l’accurato lavoro di verifica fatto dalla società ci consente di accelerare i tempi di attivazione del nuovo in modo da spegnere impianti vecchi ed energivori”. “Attiviamo un circolo virtuoso anche in termini di sostenibilità – spiega il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – Pali e armature rimossi dalle ditte realizzatrici degli interventi di riqualificazione, se ancora in buone condizioni, verranno rigenerati e riutilizzati per gli impianti con le stesse caratteristiche ancora presenti in città e per i quali trovare pezzi di ricambio diventa sempre più difficile”.

I nuovi punti luce di cui si è formalizzata la consegna anticipata sono quelli di via Nuova, Vicolo Pantelleria, via Villa Giocosa, via Principe di Pantelleria, via dei Quartieri, via San Lorenzo-Piazza San Lorenzo, via Filippo di Giovanni angolo piazza San Lorenzo, via Florio, via Carta, via Astorino, largo Bongiovanni, via Settentrionale Sicula SS. 113, via Villa Verona, via Fattori, via Claudio Domino, Cortile San Lorenzo (184 punti luce); via Ingegneros, via Dominici (dove sono stati utilizzati i pali esistenti), via Salvatore Aldisio, via Beltrami, via San Lorenzo, via Danimarca, via Bartolino, via Donia, via Africa, via Alfano, via Napolitani, via Caduti senza Croce, via Umberto Boccioni, via Resuttana, via Villa Rosato e via Corsica/R67 dove l’intervento ha riguardato soltanto la sostituzione dei cavi e delle vecchie armature con corpi illuminanti a led (189 punti luce). Consegnati anticipatamente anche gli impianti di via Trapani Pescia (tratto compreso da piazza Pallavicino a perimetrale Zen), fondo Giardina, via Trapani Pescia (lato TC3 traversa), cortile Liga, cortile 41, via Castelforte, fondo Mineo, vicolo Mineo I, vicolo Mineo II, cortile Mineo, via Anna Fortino, via Paolo Vetri, piazza Pallavicino, cortile Cristofaro, via Mater Dolorosa, fondo Silvestri, via Malvica, cortile Sparacino (soltanto sostituzione dei cavi e delle vecchie armature con corpi illuminanti a led), piazza Bellissima, via Joe Petrosino (tratto compreso da piazza Bellissima a via Mater Dolorosa e tratto compreso da piazza Bellissima a cortile Tabò), cortile Tabò, via Spata, via Spata/Baglio Barcellona, via Ammiraglio Conti, via Dietro la Parrocchia (soltanto sostituzione dei cavi e delle vecchie armature con corpi illuminanti a led), cortile dei Bovari, via Cortile Privato, via Camarina, via Giusino (per un totale di 285 punti luce). Consegna anticipata anche per i nuovi impianti di via Fucini/Jack London, via Giulio Verne, via Caduti sul Lavoro, via Salgari, via Papini, via Lorenzini Collodi, via Lorenzini Collodi parcheggio, via Calcante (68 punti luce). Gli ultimi impianti consegnati anticipatamente con questo blocco sono quelli dello Zen/San Filippo Neri dove l’intervento ha riguardato soltanto la sostituzione delle vecchie armature con corpi illuminanti a led: Via Rocky Marciano, via Agesia di Siracusa, via Alberto Braglia, via Eugenio Castellotti, via Primo Carnera, via Michele Alajmo, via Senocrate da Agrigento, via Tazio Nuvolari, via Paavo Nurmi, via Gino Bartali (161 punti luce alimentati dal quadro elettrico di via Rocky Marciano) e via Fausto Coppi, via Alberto Ascari, via Learco Guerra, via Primo Carnera, via Costante Girardengo, via Valentino Mazzola, via Marchese Nicolò Pensabene, via Nedo Nadi, via Nicolò Carosio (118 punti luce alimentati dal quadro elettrico di via Girardengo).

Palermo, 30 settembre 2024

Foto: da sinistra l’assessore Salvatore Orlando e il presidente di AMG Energia Francesco Scoma