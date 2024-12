Palermo Illuminazione pubblica. Giunta approva interventi Costa Sud

La Giunta comunale ha approvato una delibera che darà il via a interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione lungo l’area Costa Sud di Palermo. Il progetto avrà un costo complessivo poco superiore ai 13 milioni e 600 mila euro e permetterà la sostituzione degli esistenti corpi illuminanti equipaggiati, oggi “obsoleti e non più rispondenti alla vigente normativa” con lampade a vapori di mercurio. Il piano prevederà, se necessario, ovvero se obsoleti, anche la sostituzione dei cavi, dei sostegni e dei quadri di comando con impianti completamente nuovi con apparecchi di illuminazione a LED di ultima generazione. Gli interventi sono previsti nell’area sud della città, all’interno della fascia delimitata a nord dal fiume Oreto, a sud da via Pomara al confine con Villabate e rispettivamente dalla bretella laterale della Circonvallazione (viale della Regione Siciliana) e da via Messina Marine queste ultime incluse.

“Dopo l’installazione dei nuovi impianti di illuminazione nella zona nord della città, lungo la circonvallazione e in quartieri come Borgo Nuovo, Cep e Cruillas, commentano il sindaco Lagalla e l’assessore Orlando – con questa delibera di giunta approviamo un progetto che abbraccerà una grande area di Palermo, come quella della Costa Sud, spesso segnata da guasti e da un’illuminazione a macchia di leopardo. Un intervento che porterà all’adeguamento di oltre 2.300 punti luce, all’insegna dell’efficienza e del risparmio energetico. Puntiamo a velocizzare il più possibile le procedure, in modo da far partire i lavori intorno alla metà del 2025”.

