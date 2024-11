Palermo Illuminazione, riposizionamento pali rimossi: intervento straordinario avviato da zona Noce-Camporeale

Entra nel vivo l’intervento di manutenzione straordinaria di AMG Energia per il riposizionamento di 637 pali di pubblica illuminazione che erano stati rimossi, a tutela della pubblica incolumità, perché vetusti.

L’intervento straordinario, autorizzato e finanziato dall’ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato comunale ai Lavori Pubblici, è stato avviato dagli impianti alimentati da cabina Camporeale e, in particolare, da via Flavio Gioia, dove i punti luce sono già in funzione. Sono stati ricollocati, inoltre, una cinquantina di pali tra viale Regina Margherita, via Tommaso Aversa, via Mariano Bonincontro, via Giuseppe Crispi, via Franz Fischietti. I lavori straordinari, eseguiti con il supporto della ditta Frustieri, vengono effettuati per cabine di pubblica illuminazione cui fanno capo i pali da ricollocare e, così come richiesto dal Comune, è stata data la priorità alle zone in cui le condizioni illuminotecniche risultano particolarmente compromesse per la dismissione della quasi totalità di punti luce. Proprio questa zona compresa tra via Noce, piazza Principe di Camporeale e corso Camillo Finocchiaro Aprile risulta pesantemente interessata dalla dismissione di pali: ne verranno ricollocati 114. L’attuale fase conclusiva dei lavori riguarda la collocazione dei sostegni e dei centri luminosi dopo la sistemazione dei blocchi di fondazione, con la bonifica di eventuali monconi, e conclusa la fase propedeutica volta alla rigenerazione dei pali e al cablaggio delle armature.

“Si coniuga sostenibilità e abbattimento dei costi. Stiamo procedendo finalmente con interventi ad ampio raggio e in un’ottica di programmazione”, sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando. “E’ un intervento atteso, che innesca un circolo virtuoso – spiega il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – i pali che vengono riutilizzati sono quelli dismessi e recuperati dai vecchi impianti riqualificati a led dal Comune. Gli si dà una nuova vita in piena sicurezza”.

Negli ultimi anni gli operatori di AMG Energia nel corso delle costanti attività di manutenzione eseguite sugli impianti di illuminazione, hanno rimosso in tutta la città, a tutela della pubblica incolumità, circa un migliaio di sostegni di pubblica illuminazione: pali datati, che non presentavano più i necessari requisiti di stabilità e sicurezza. In questa fase, la società invita i residenti delle zone coinvolte alla massima collaborazione, rispettando le indicazioni che riguarderanno i lavori in modo da consentirne l’esecuzione senza rallentamenti.

I sostegni che vengono installati sono pali ricondizionati, ossia pali recuperati e sottoposti nelle officine di AMG Energia ad un accurato e complessivo intervento di revisione e rigenerazione, con l’utilizzo di una nuova guaina, in modo da garantire piena sicurezza.

L’elenco delle strade interessate dalla ricollocazione dei 114 pali alimentati da cabina “Camporeale”: via G. Pacini, via Giacomo del Duca, via La Mantia, via Di Bartolomeo, via Adria angolo Antonio Sciascia, via G.B. Caruso, via G. Serpotta, via Villa Florio, via De Lignamine, via Flavio Gioia, via Giuseppe Crispi, via Franz Fischietti, via M. Bonincontro, via Flavio Gioia, via Giuseppe Crispi, via Pico della Mirandola, via Tommaso Aversa, via Vito Coco, piazza Crociferi, via Franco Manno via Luigi Vasi, via Vincenzo di Pavia, viale Regina Margherita, via Filippo Juvara, via Re Federico, via Alessio Narbone, via Antonio Pasculli, via G. Maurigi, piazza Noce, via Antonio Veneziano, via Zoppo Di Ganci, via Filippo Parlatore, via Geronimo Branci, via Perpignano, via Crociferi angolo Moncada, corso Camillo Finocchiaro Aprile, via Noce, via Rinaldo d’Aquino, via Geremia.

Foto : i punti luce ricollocati e riaccesi di via Flavio Gioia

