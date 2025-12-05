Palermo Impianto illuminazione via Messina Marine

Si è finalmente giunti alla risoluzione di un annoso problema riguardante l’impianto di illuminazione di via Messina Marine, tratto bar del bivio direzione Ficarazzi (statale 113).

Una strada da tempo caratterizzata da condizioni di scarsa visibilità e pericolosità sarà finalmente oggetto di intervento. A seguito delle numerose segnalazioni e richieste pervenute, AMG ha confermato che i componenti necessari per l’illuminazione sono stati ordinati.

Il tratto in questione, non incluso nei precedenti lavori di ammodernamento degli impianti lungo tutta via Messina Marine (costa sud), sarà ora oggetto di intervento con una nuova tecnologia: i pali esistenti verranno dotati di armature a LED con circuiti aggiornati. L’arrivo dei materiali è previsto entro il mese di dicembre, e l’azienda ha assicurato che provvederà tempestivamente all’installazione, al fine di eliminare una situazione di rischio per la sicurezza stradale.

L’illuminazione pubblica rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza della circolazione e per la prevenzione degli incidenti.

Si ringrazia l’Assessore Orlando per aver garantito la copertura finanziaria dell’intervento, dimostrando ancora una volta attenzione alle istanze del territorio e senso di responsabilità istituzionale. Un sentito ringraziamento anche ad AMG, al Presidente e ai tecnici, per l’impegno e la dedizione con cui operano quotidianamente per migliorare l’efficienza della rete di illuminazione cittadina.

Dichiarazione Federico e Guaresi (II Circoscrizione)