“Dopo 2 anni di incontri in Commissione Sport, sopralluoghi e richieste di accesso agli atti, siamo lieti di apprendere che finalmente l’impianto sportivo polivalente di Bonagia, in via Mico Geraci (ex via della Giraffa), tornerà a disposizione del quartiere della Terza Circoscrizione e dell’intera cittadinanza.

In considerazione della scelta dell’Amministrazione di gestire in modo diretto l’impianto sportivo, in attesa di definire le procedure per un eventuale bando di gara per la concessione pluriennale a società sportive private, come già preannunciato in V Commissione consiliare dall’assessore allo Sport Petralia, mi aspetto che l’Ufficio Sport voglia aggiornare e dare opportuna pubblicità all’Avviso pubblico di utilizzo spazi a fasce orarie degli impianti sportivi comunali (quello relativo alla stagione sportiva 2020/2021 è, infatti, scaduto lo scorso 30 settembre, per la piscina, e il 31 agosto per gli altri impianti), in modo che tutte le società sportive interessate possano presentare una richiesta compilando l’apposito modello predisposto dal Comune secondo criteri trasparenti e condivisi. Al seguente link trovate l’avviso della stagione sportiva: https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=2&id=28465“.

Lo dichiara Rosalia Viviana Lo Monaco, consigliera del Comune di Palermo e capogruppo MoVimento 5 Stelle Palermo.

Com. Stam.