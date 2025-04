Palermo: in pieno centro, accerchiano  e rapinano del suo iphone una donna. La Polizia di Stato arresta uno dei presunti autori

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto A.M. 19enne resosi protagonista di un episodio di rapina avvenuto in pieno centro.

Un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il regolare servizio di prevenzione e controllo del territorio, veniva avvicinato, all’altezza di piazza Villena, da una persona che, visibilmente provata, riferiva di essere stata rapinata.

La donna, in compagnia di alcuni amici, riferiva che mentre si trovava all’intersezione con piazza Bellini era stata avvicinata ed accerchiata da alcuni giovani che, sotto minaccia le sottraevano un cellulare iphone, per poi fuggire su via Maqueda all’interno dei vicoli in direzione Ballarò. La vittima nella circostanza riferiva di essere in grado di localizzare in tempo reale la posizione del suo iphone, tramite il telefono dell’amica utilizzando l’applicazione “Trova il mio Iphone”.

I poliziotti, pertanto, avviavano nell’immediato le ricerche dei rapinatori e, rimanendo in costante contatto telefonico con la vittima che aggiornava ripetutamente ed in tempo reale la localizzazione del telefono, riuscivano ad intercettare, all’altezza di piazza Giulio Cesare, tre giovani corrispondenti alle descrizioni ricevute; uno di loro alla vista degli operatori lanciava sul marciapiedi un cellulare (prontamente recuperato dagli agenti) dandosi alla fuga assieme agli altri due.

Ne scaturiva un breve inseguimento appiedato con il giovane che, dopo essersi disfatto del telefono, iniziava a fuggire in direzione piazza Cupani. Tuttavia, gli operatori intervenuti riuscivano a raggiungere e bloccare il giovane in via Tommaso Fazzello.

Il soggetto identificato per A.M. 19enne, con numerosi pregiudizi di polizia per reati specifici, è stato arrestato nella flagranza del reato di rapina aggravata in concorso.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria; indagini sono in corso per risalire all’identità dei complici.

L’Iphone è stato consegnato al legittimo proprietario.

Giova precisare che il provvedimento restrittivo in argomento accoglie un quadro di colpevolezza dell’indagato puramente indiziario, pertanto, la responsabilità penale dello stesso sarà accertata solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.