Palermo Inaugurato il primo Sportello informativo Invitalia della Città Metropolitana rivolto alle imprese

Ha avuto luogo oggi l’inaugurazione del primo Sportello Invitalia della Città Metropolitana rivolto alle imprese.

Lo sportello di orientamento, frutto di un protocollo di intesa tra la Città Metropolitana di Palermo e INVITALIA, ha sede presso l’Ex Palazzo delle Ferrovie, via Roma n. 19, a Palermo dove personale opportunamente formato accoglie e risponde alle richieste dei cittadini che hanno necessità di acquisire informazioni corrette e approfondite sul portfolio degli incentivi e dei servizi di Invitalia.

In modo particolare la Città Metropolitana di Palermo insieme ad Invitalia attraverso questo sportello intendono rafforzare il sistema imprenditoriale già esistente sull’intero territorio e sostenere la nascita e lo sviluppo di realtà imprenditoriali di diversa natura e dimensioni. Nuove realtà innovative, femminili e giovanili attraverso le misure più adatte come ad esempio Resto al Sud Smart & Start o Cultura Crea.

La finalità dello Sportello è quella di accompagnare gli utenti alla realizzazione di nuove idee progettuali che valorizzano il tessuto imprenditoriale e culturale del territorio metropolitano.

Erano presenti oltre al Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, Domenico Arcuri, Amministratore delegato Invitalia; Stanislao Di Piazza, Senatore della Repubblica già Sottosegretario al Lavoro; Federica Garbolino, Responsabile sviluppo Mercato e Servizi Invitalia, Massimo Rizzuto, Esperto in Pianificazione Strategico-Territoriale e i Rappresentanti delle associazioni di categoria.

“La città di Palermo conferma il proprio ruolo di rappresentanza nei territori metropolitani. Con questa iniziativa accoglie nella propria sede uno sportello che è un ponte tra i territori ed Invitalia e consentirà a tutte le imprese dell’area metropolitana a poter accedere ai numerosi incentivi per la promozione e il rafforzamento d’imprese dell’area metropolitana. Uno sportello che è tra i pochissimi in Italia. Abbiamo già in programma, inoltre, l’inaugurazione presso Palazzo Jung sede di Città Metropolitana un’analoga iniziativa di Innovation hub dove la collaborazione sarà molto forte con il Ministero dello Sviluppo economico. Eviteremo così i limiti derivanti da un eccessivo accentramento della gestione tanto degli incentivi quanto al tempo stesso delle attrazioni promozionali nei confronti delle aziende nate o nascenti nell’area metropolitana. A servizio di questa struttura il personale della Città Metropolitana opportunamente formato garantirà l’efficienza e la qualità dei servizi” lo ha dichiarato il Sindaco Metropolitano, Leoluca Orlando

“Solo per fare un esempio Resto al Sud in 4 anni ha significato, 390 milioni di investimenti Invitalia che hanno generato 993 milioni direttamente attraverso il reddito delle imprese. Tutto questo allo Stato ha dato la riduzione dei sussidi di disoccupazione, il gettito fiscale per il lavoro dipendente e il reddito di impresa”, lo ha sottolineato Domenico Arcuri Amministratore delegato Invitalia

Lo Sportello informativo sui finanziamenti alle imprese

ha sede in via Roma 19, ex Palazzo delle Ferrovie – Palermo

e riceve negli orari

lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,30/13,00

martedì e giovedì ore 15,00/17,00

Email: informazioni.ompresa@cittametropolitrana.pa.it

Tel. 091 72 33 076 – 091 72 33 077 – 091 72 33 078 – 091 72 33 079

Com. Stam./foto