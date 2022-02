Palermo Inaugurazione nuovo Presidio Sanitario “Eugenio Emanuele”

Orlando: “Coniuga l’amore per il territorio al valore della memoria di un uomo che ha sempre avuto cura dei più bisognosi”

“Oggi inaugurando questo presidio sanitario aggiungiamo una nuova preziosa tessera al mosaico della nostra città. Tutti insieme, come ci ricorda anche il nome del Laboratorio Zen Insieme, evitando gli individualismi e costruendo comunità, possiamo raggiungere nuovi e importanti traguardi. Come la realizzazione di questo presidio che coniuga l’amore per il territorio al valore della memoria di un uomo, il dottor Eugenio Emanuele, che ha sempre avuto cura, con grande impegno e generosità, dei più bisognosi. Avere cura degli altri è il miglior modo per liberarci dalla paura. Esprimo, dunque, un sentito ringraziamento alla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale e al suo presidente professor Emmanuele Emanuele, nonché a tutti coloro i quali hanno reso possibile la realizzazione del presidio sanitario che, sono sicuro, costituirà un importante punto di riferimento per il territorio”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Presidio Sanitario “Eugenio Emanuele” in via Luigi Einaudi 99, nel Quartiere San Filippo Neri. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale su impulso del suo presidente, il professore Emmanuele F. M. Emanuele, in memoria del padre, medico palermitano che si occupò in vita dei più bisognosi.

